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ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Trump'ın talebi üzerine istifa etti.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti
ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir aralarında gerginlik bulunan Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifa ettiğini duyurdu.

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Kaynak: AA
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