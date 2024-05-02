ABD Afrika'dan kovuluyor! Nijer'in ardından Çad da ABD askerlerine kapıyı gösterdi

Nijer'deki bin askerini geri çekmek zorunda kalan ABD, stratejik öneme sahip Çad'da da istenmiyor. Washington’a mektup gönderen Çad yönetiminden "Çok önemli bir güvenlik anlaşmasını sona erdireceğiz” açıklaması geldi.

Editör: Uğur Çam

Afrika’nın Sahel bölgesinden kıtaya yayılan bağımsızlık rüzgarı Çad’ı da sardı. Çad, ABD askerlerine kapıyı gösterdi.

En son Nijer’in bin ABD askerinin ülkeden çıkarılmasının ardından Biden yönetimine bir darbe de Çad’dan geldi. Çad yönetimi Washington yönetimine önce mektup gönderdi. İlk uyarıları ciddiye almayan ABD’ye bu kez daha sert bir mesaj gönderildi. Çad yönetimi bu mesajda "Çok önemli bir güvenlik anlaşmasını sona erdireceğiz” ifadelerini kullandı.

Çad Enformasyon Bakanı Abderrahmane Gholamallah, Amerikan güçlerinin Çad'da bulunmaya yetkisi olmadığını kaydetti. ABD’nin Çad’daki Fransa’ya ait üstte Özel Harekat Görev Gücü’nden oluşan 100 kadar askerinin bulunduğu belirtiliyor. New York Times gazetesi ise Pentagon’un ülkede 6 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerinden sonra bu birliği çekebileceğini yazdı.

Nijer ABD ile askeri anlaşmasını iptal etti!Nijer ABD ile askeri anlaşmasını iptal etti!Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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