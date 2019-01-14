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ABD Alman firmaları tehdit etti

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'in Alman firmalara tehdit mektupları gönderdiği ortaya çıktı. Grenell, Rusya ile Almanya arasında yapılan Kuzey Akımı 2 boru hattında faaliyet gösterecek firmalara gönderdiği mektupta firmaların ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

ABD Alman firmaları tehdit etti

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'in gönderdiği mektuplarla Alman şirketleri tehdit ettiği ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan habere göre Grenell, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 gaz projesinde faaliyet gösteren ya da gösterecek firmaları gönderdiği mektuplarla ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilecekleri şeklinde uyardı.

Büyükelçi Grenell'in Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizinden boru hattıyla gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara hitaben yazdığı mektupta Amerika'nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası kapsamında cezalandırılabileceğini belirttiği ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #tehdit #alman firmalar
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