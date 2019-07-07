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ABD Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini istedi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'dan, Suriye'nin kuzeyine asker göndermesini talep etti. Jeffrey, Alman askerleriyle, bir kısım ABD askerlerinin ikame edilebileceğini söyledi.

ABD Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini istedi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Welt am Sonntag gazetesine açıklama yaptı. Jeffrey Almanya'dan, Suriye'ye asker göndermesini istedi.

Jeffrey, "Alman askerlerinin bizim bir kısım askerlerimizi ikame edebilmelerini istiyoruz'' dedi.

Özel temsilci, "IŞİD karşıtı" koalisyonundaki partnerlerinden, daha fazla görev yapabilecek gönüllüler aradığını, ''Almanya'nın bu konuda daha fazla şeyler yapacağını umuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Berlin'de hükümet temsilcileriyle konuyu görüştüğünü açıklayan Jeffrey, Almanların konuyu düşüneceklerini söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #suriye #almanya
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