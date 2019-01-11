ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 8 günlük Ortadoğu turu kapsamında Mısır'a gitti. Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde konuşan Pompeo, "Ortadoğu Stratejik İttifakı"nı kurmaya çalıştıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu temasları kapsamında gittiği Mısır'da Kahire Amerikan Üniversitesi'nde konuşma yaptı.



ABD Dışişleri Bakanı, Ortadoğu'da Mısır, Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini bir araya getiren "Ortadoğu Stratejik İttifakı"nı kurmaya çalıştıklarını söyledi.



"Bu çaba, Körfez İşbirliği Konseyi üyelerini, Mısır ve Ürdün'ü bir araya getiriyor. Bugün bu ülkelerden "Ortadoğu Stratejik İttifakı"nın sağlamlaşması için bir sonraki adımı atmalarını istiyoruz" diyen Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Umman'a resmi ziyaretini hatırlatarak, yakın zamana kadar hayal bile edilemeyecek yeni ilişkilerin kök saldığını dile getirdi.



Son aylarda İsrail, Körfez ülkeleriyle yoğun diplomatik faaliyet yürütüyor. Ayrıca İsrail, Arap Yarımadası'nın güneyine uzanan demiryolu projesi üzerinde de çalışıyor.



Pompeo, Amerikan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'e askeri destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı, İran'a karşı İsrail'in kendisini savunma hakkına tam destek verdiklerini belirtti.



Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci kez Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.





ulusal.com.tr