ABD Askeri Uçağı Akdeniz'e Düştü: 5 Asker Öldü
10 Kasım'da Akdeniz'e düşen ABD askeri uçağında 5 askerin öldüğü, kazanın yakıt ikmali eğitimi sırasında gerçekleştiği açıklandı.
10 Kasım'da Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri sırasında düşen ABD askeri uçağındaki 5 askerin öldüğü açıklandı.
Kazanın yakıt ikmali eğitimi sırasında gerçekleştiği belirtildi.
Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı, düşen uçakla ilgili, ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceğini bildirmişti.
Açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edilmişti.
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.