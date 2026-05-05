ABD askeri yolcu teknesini vurdu: 5 sivil hayatını kaybetti!

İran basınına konuşan askeri bir kaynak, Amerikan ordusunun bölgedeki askeri unsurları vurduğuna yönelik beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Olayın hemen ardından başlatılan saha incelemelerinde durumun farklı olduğu anlaşıldı. Yapılan tespitlere göre, operasyon sırasında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı hiçbir askeri araç zarar görmedi.

"ABD BU EYLEMİN HESABINI VERMELİDİR"

Olayın detayları, bölgedeki yerel kaynakların sağladığı verilerle netleşti. Hedef alınan teknelerin askeri değil sivil amaçlı kullanıldığını vurgulayan İranlı kaynak, "ABD'nin İran'a ait sürat teknelerini hedef aldığı yönündeki iddialarının ardından, Devrim Muhafızları'na ait herhangi bir savaş unsurunun isabet almadığı tespit edildi. Yerel kaynaklardan yapılan araştırmalarda, ABD güçlerinin Umman kıyılarındaki Hasab'dan İran kıyılarına doğru hareket eden 2 küçük yolcu teknesine ateş açtığı belirlendi. Saldırıda teknelerde bulunan 5 sivil hayatını kaybetti. ABD bu eylemin hesabını vermelidir" ifadelerini kaydetti.

Tahran yönetimi, sivil kayıplarla sonuçlanan bu müdahaleyi Amerikan ordusunun bölgedeki psikolojik durumuna bağladı. Askeri kaynak, sivil teknelere yönelik gerçekleştirilen eylemi "aceleci ve hatalı" olarak nitelendirdi. Yanlış hedeflamanın temelinde yatan sebebin ise Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgede yürüttüğü sürat teknesi operasyonlarına karşı duyulan korku ve panik olduğu savunuldu.