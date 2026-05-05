ABD askeri yolcu teknesini vurdu: 5 sivil hayatını kaybetti!

ABD ordusunun İran Devrim Muhafızları'na ait sürat teknelerini hedef aldığı iddiaları Tahran tarafından yalanlandı. İranlı yetkililer, Amerikan güçlerinin Umman'dan gelen iki küçük yolcu teknesine ateş açtığını ve olayda beş sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ABD askeri yolcu teknesini vurdu: 5 sivil hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

İran basınına konuşan askeri bir kaynak, Amerikan ordusunun bölgedeki askeri unsurları vurduğuna yönelik beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Olayın hemen ardından başlatılan saha incelemelerinde durumun farklı olduğu anlaşıldı. Yapılan tespitlere göre, operasyon sırasında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı hiçbir askeri araç zarar görmedi.

"ABD BU EYLEMİN HESABINI VERMELİDİR"

Olayın detayları, bölgedeki yerel kaynakların sağladığı verilerle netleşti. Hedef alınan teknelerin askeri değil sivil amaçlı kullanıldığını vurgulayan İranlı kaynak, "ABD'nin İran'a ait sürat teknelerini hedef aldığı yönündeki iddialarının ardından, Devrim Muhafızları'na ait herhangi bir savaş unsurunun isabet almadığı tespit edildi. Yerel kaynaklardan yapılan araştırmalarda, ABD güçlerinin Umman kıyılarındaki Hasab'dan İran kıyılarına doğru hareket eden 2 küçük yolcu teknesine ateş açtığı belirlendi. Saldırıda teknelerde bulunan 5 sivil hayatını kaybetti. ABD bu eylemin hesabını vermelidir" ifadelerini kaydetti.

Tahran yönetimi, sivil kayıplarla sonuçlanan bu müdahaleyi Amerikan ordusunun bölgedeki psikolojik durumuna bağladı. Askeri kaynak, sivil teknelere yönelik gerçekleştirilen eylemi "aceleci ve hatalı" olarak nitelendirdi. Yanlış hedeflamanın temelinde yatan sebebin ise Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgede yürüttüğü sürat teknesi operasyonlarına karşı duyulan korku ve panik olduğu savunuldu.

Tahran'dan ABD'ye Hürmüz resti: "Yeni bir denge kuruluyor"Tahran'dan ABD'ye Hürmüz resti: "Yeni bir denge kuruluyor"Gündem
Romanya'da hükümet düştüRomanya'da hükümet düştüDış Politika
abd iran
Günün Manşetleri
Pekin'den Washington'a Küba Notası
Tahran'dan ABD'ye Hürmüz resti
Yarın 43 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erakçi Hürmüz Krizini Pekin’e taşıyor
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu
Fırtına ve sağanak can aldı
Ticaret Bakanlığı 3 çocuk ürününü ifşa etti!
1.6 Milyar Liralık "Kirli Çarka" fren!
Pert araçları otobüs diye satmışlar!
Çok Okunanlar
Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları
Yarın 43 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Yarın 43 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar
İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor? Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor?