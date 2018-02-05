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ABD askerlerinin Irak'tan çekilmeye başladığı öne sürüldü

Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD koalisyon kuvvetleri, Amerikan birliklerinin terör örgütü IŞİD'in yenilgisinin ardından Irak'tan çekilmeye başladığını açıkladı

ABD askerlerinin Irak'tan çekilmeye başladığı öne sürüldü

AP'nin haberinde, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmeye başladığı belirtildi.

Askerlerin silahlarını ve teçhizatlarını Irak'tan Afganistan'a naklettiği ifade edildi.

Haberde çok sayıda Amerikan askerinin geçen hafta ülkeden ayrıldığı iddia edildi.

İki Iraklı yetkili de, ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'tan askerleri çekme konusunda karar aldığını ifade etti.

Ancak, yetkililerin isim vermeden konuştuğu ve çekilen asker sayısına dair bilgileri vermeyi reddettikleri aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #ırak #Afganistan #ışid
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