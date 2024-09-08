ABD askerlerinin Irak'tan çekileceği tarih açıklandı! Irak Savunma Bakanı duyurdu

ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusuyla ilgili Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi'den önemli bir açıklama geldi. Washington ile anlaştıklarını bildiren Abbasi, ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD askerlerinin Irak'tan çekileceği tarih açıklandı! Irak Savunma Bakanı duyurdu
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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına röportaj verdi. Bakan Sabit Abbasi, açıklamalarında ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusuyla ilgili de önemli bir duyuru yaptı.

ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin Irak'tan çekileceği tarih açıklandı! Irak Savunma Bakanı duyurdu - Resim : 1

Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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