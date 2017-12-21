"ABD Atilla'ya karşı" davasında jüri üyeleri bir karara varamadı. Eğer yarına kadar sonuç çıkmazsa karar Noel tatili nedeniyle 3 Ocak sonrasına kalacak. Davada dikkat çeken bir olay da yaşandı. Atilla'nın avukatları mahkemeye "hatalı yargılama" dilekçesi sundu.

"Amerika Atilla'ya karşı" davasında karar çıkmadı.



New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için karar aşamasına gelindi. Son duruşmada jüri üyeleri, davanın yargıcı Richard Berman tarafından deliller ve Atilla'ya yönelik suçlamalar konusunda bilgilendirildi. Daha sonra sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için görüşmeler başladı. Dört saatten fazla süren görüşmelerin ardından karar verilmesi bekleniyordu. Ancak bir karara varamadı.



Atilla'ya altı suçlama yöneltiliyor. 12 Jüri üyesinin suçların her birini ayrı ayrı değerlendirmesi ve oy birliğine varması gerekiyor.



Jüri üyelerinin müzakereleri devam edecek. Eğer yarına kadar bir karara varılamazsa Noel tatili nedeniyle duruşmalar 3 Ocak'tan sonra devam edecek.



Öte yandan duruşmaya "hatalı yargılama" dilekçesi damga vurdu. Atilla'nın avukatları mahkemeye ikinci kez "davanın hükümsüz kılınması" talebinde bulundu.



Avukatlar mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde "deliller arasında yer almayan" raporun jüri önüne getirilmesi nedeniyle "hatalı yargılama" yapıldığını savundu. Dilekçede bu durumun "jüri üyelerinde önyargıya sebep olacağı" vurgulandı.



Savcılık makamından da bir dilekçe sunması talebinde bulunan Yargıç Berman, savunma makamının itirazına ilişkin kararını henüz açıklamadı.





ulusal.com.tr