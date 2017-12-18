Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kurduğu Rand Corporation'ın yayınladığı rapor, Amerikan'ın stratejik yalnızlığını ortaya koydu. Raporda, "ABD giderek yalnızlaşıyor, savaşı kaybediyor. " ifadeleri yer aldı. ABD'nin Avrasya karşısında yenileceği belirtildi, savaşma ihtimali olan ülkeler arasında Rusya, Çin, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti gösterildi.

Ortadoğu planlarında yenilgiye uğradı. Müttefiklerini kaybetti. Giderek yalnızlaşan Amerika, bataklığa saplandı. Tespit, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kurduğu CIA destekli Rand Corporation raporundan.



7 farklı bölümden oluşan, 190 sayfalık raporda "ABD'nin tehlikeli dünya karşısındaki askeri imkan ve güçleri" masaya yatırıldı. Rapora göre Amerika, olası bir savaşta Avrasya karşında yenilgiye uğrayacak.



Washington'un karşısındaki Avrasya güçleri olarak Rusya, Çin, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bloğu konumlandırıldı.



ABD'nin askeri harcamaları Moskova ve Pekin'i geride bırakmasına rağmen "yenilgi önlenemeyecek" uyarısına yer verildi. Rusya'nın siber gücünün, Çin'in teknolojik üstünlüğünün altı çizildi.



Raporda ABD'nin Baltık ve Pasifik stratejelerinin de yanlış olduğu, çöktüğü belirtildi. "NATO, Rus saldırısı halinde Baltık ülkelerini koruma gücüne sahip değil" denildi. Raporda, "Teknoloji ve sistemlerdeki çoğalma Çin’in ABD operasyonlarına karşı koymaktaki arayışını büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bunlar, gerçek zamanlı keşif, veri iletim ve işleme, hassas rehberlik ve hatta gizli teknoloji. Çin bu yetenekleri hakimiyet altına alması ABD’nin bölgede güç üretmesini zorlaştırıyor ve bu ABD’nin güvenlik konusunda verdiği garantilerin sorgulanmasına yol açıyor." denildi.



Rusya hesaplarını ise Türkiye'nin değiştirdiği vurgulandı. NATO için yapılan hesaplardaki dengenin tutmadığı, başarısız 15 Temmuz darbe girişiminin Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri güçlendirdiği kaydedildi.



Raporun, ABD başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik stratejisini açıklamadan servis edilmesi dikkat çekti.



ulusal.com.tr