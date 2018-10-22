ABD'nin İran Özel Temsilcisi BrianHook, geçen hafta yaptığı Avrupa ziyaretinde 4 Kasım'da uygulamaya çalıştıkları 2. Ambargo Paketi için temaslarda bulundu. ABD yönetimi İran'ın petrol satışını tamamen engellemeye çalışıyor.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi BrianHook; Fransa, İngiltere ve Almanya'dan yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.



Hook'un Avrupa ziyareti tarihi ise dikkat çekti. ABD'nin İran'a yönelik ticari yaptırım paketinin 2. bölümünü 4 Kasım'da uygulamaya sokacak.



Bu açıdan Hook'un ziyareti Avrupalı şirket ve devlet yetkililerini etkilemeye yönelik olduğu yorumu yapıldı. Hook konuyla ilgili yaptığı açıklamada 100'den fazla yabancı şirketin İran'dan çekilme niyetini açıklaması sebebiyle Avrupa'nın Tahran'la ticaret için özel bir mekanizma kurmaya yönelik çabalarının karşılıksız kalacağını iddia etti.



Hook ayrıca ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.



Diğer taraftan Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya gibi Asya ülkeleri İran ile petrol ticaretine devam edeceklerini açıklamışlardı.



Tüpraş'ın ise Kasım'dan sonra İran'dan petrol ticaretine devam edebilmek için ABD'li yetkililerle pazarlık yaptığı geçen hafta basında yer bulmuştu.



ulusal.com.tr