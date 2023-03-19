ABD'den Pasifik'te kışkırtma hamlesi: Tomahawk satışını onayladı

Çin'i kuşatmaya çalışan ABD, Avustralya’ya 220 kadar Tomahawk füzesi satacak. Anlaşma AUKUS kapsamında yapıldı.

Füzelerin Asya-Pasifik'e konumlanacak Virginia sınıfı denizaltılarda kullanılacağı belirtildi.



Satışa ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Avustralya’nın Batı Pasifik'teki "en önemli müttefiklerinden biri olduğu" ve füze satışına ilişkin anlaşmanın "ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği" belirtildi.



Avustralya, İngiltere’nin ardından ABD’den Tomahawks füzesi alan ikinci ülke oldu. Yaklaşık 900 milyon dolar değerindeki 220 kadar füze alım anlaşmasının Arizona merkezli Amerikan firması Raytheon ile imzalanması bekleniyor.



AUKUS anlaşması, Avustralya’yı "nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara sahip ilk ülke" konumuna getirmesi nedeniyle gelecekte bölgedeki gerilimi artırabileceği yönünde endişelere yol açıyor.