banner1002
Azerbaycan'da deprem
Azerbaycan'da deprem
Erdoğan ve Çipras'tan açıklama
Erdoğan ve Çipras'tan açıklama
Abdulmehdi'den Trump'a yanıt
Abdulmehdi'den Trump'a yanıt
Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak
Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak

ABD Bakanlıklarından ara seçim açıklaması

ABD'li yetkililer, 6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerine yabancı aktörlerin etkisinin olmadığını açıkladı.

ABD Bakanlıklarından ara seçim açıklaması

ABD'li yetkililer, 6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerine yabancı aktörlerin etkisinin olmadığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığınca bazı medya kuruluşlarında Kongre ara seçimlerine dışarıdan etki olduğu haberlerine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, yabancı aktörlerin seçime etki ettiğine dair herhangi bir kanıt olmadığı belirtildi.

ABD'de yapılan ara seçimlerden sonra bazı medya kuruluşları, Rusya ağırlıklı yabancı aktörlerin seçime siber saldırılar yoluyla etki etmeye çalıştığını iddia etmişti.

Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmalar hala sürerken söz konusu yeni iddialar dikkat çekmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.