ABD'li yetkililer, 6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerine yabancı aktörlerin etkisinin olmadığını açıkladı.

ABD'li yetkililer, 6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerine yabancı aktörlerin etkisinin olmadığını bildirdi.



ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığınca bazı medya kuruluşlarında Kongre ara seçimlerine dışarıdan etki olduğu haberlerine ilişkin ortak açıklama yapıldı.



Açıklamada, yabancı aktörlerin seçime etki ettiğine dair herhangi bir kanıt olmadığı belirtildi.



ABD'de yapılan ara seçimlerden sonra bazı medya kuruluşları, Rusya ağırlıklı yabancı aktörlerin seçime siber saldırılar yoluyla etki etmeye çalıştığını iddia etmişti.



Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmalar hala sürerken söz konusu yeni iddialar dikkat çekmişti.