ABD bankaları, Rusya'ya kredi vermeyecek

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak. ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD bankaları çeşitli istisnalar dışında Rusya'ya kredi vermeyecek. Yaptırımların sebebi ise eski bir ajanın ve kızının İngiltere'de zehirlenerek öldürülmesi

ABD ile Rusya arasındaki silahsızlanma anlaşmasının son bulmasının ardından ABD Rusya'ya yeni yaptırım kararları aldı.



Yaptırım kararları Mart 2018'de İngiltere'de gerçekleşen bir cinayetten Amerika'nın Rusya'yı sorumlu tutması nedeniyle verildi.



Sergey Skripal İngiltere'nin dış istihbarat servisi için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde Rusya'da mahkum edilmiş ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelmişti. Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Mart 2018'de İngiltere'de zehirlenerek öldürülmüşlerdi.



Skripal olayıyla ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için ABD Başkanı Donald Trump başkanlık kararnamesini imzaladı.



Yaptırımlar dâhilinde ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer tarımsal ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek.



Rusya ise ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararını "provokasyon" olarak nitelendirdi.



Mariya Zaharova, "ABD, Sergey Skripal ve kızına yönelik zehirlenme tiyatrosunu bahane ederek, Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.



Zaharova, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının birçok defa denendiğini ancak başarılı olunamadığını savundu.



Rus sözcü "ABD'nin dünya egemenliğine yönelik girişimleri için Rusya'yı kendi çıkarlarını terk etmeye zorlama girişimleri tamamen başarısız olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.



ulusal.com.tr

