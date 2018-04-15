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ABD başarısızlığını inkâr etti

Akıllı füzeleri ile övünen Amerika, yalan söylemekten vazgeçmiyor. Pentagon, 105 füzenin hedefleri tam isabetle vurduğunu, Suriye hava savunma sistemlerinin akıllı füzelerini engelleyemediğini iddia etti. Ancak Suriye'den gelen görüntüler ile Amerika'nın bir yalanı daha gözler önüne serildi.

ABD başarısızlığını inkâr etti

Kimyasal yalanı tutmayınca akıllı füzelerine sarıldılar. Ancak olmadı, Amerika'nın saldırısı Suriye'nin hava suvanma sistemine takıldı. 

Kameralar karşısında tüm dünyay yalan söyledi Amerika. Pentagon sözcüsü Dana White ile Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie 105 noktanın vurulduğunu, Suriye hava savunma sisteminin hiç bir füzelerine müdahale edemediğini  söyledi. 

ABD'den gelen bu açıklamayı yalanlayan görüntüler, Suriye Devlet Televizyonu tarafından servis edildi. 

Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie ise "Bombardıman sınırlı ancak etkili ve yıkıcıydı" sözleri ise Suriyelilerin bu görüntüleri ile tarihin çöplüğüne karıştı.

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #abd #amerika #pentagon #suriye
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