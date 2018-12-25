"Kürtlere borcumuz yok." Bu sözler USA Today'de yazı kaleme alan Benjamin Friedman ve Justin Logan'a ait. ABD basını ve entelektüelleri Trump'ın çekilme kararında ikiye bölünmüş durumda. Küreselleşmeciler Trump'ı eleştirirken diğer yazarlar ABD'nin neden Suriye'de olduğunu sorguluyor.

Trump'ın Suriye'nin bütününden askerlerini çekeceğini açıklamasının yankıları ABD basınında sürüyor. Karara küreselleşmeciler başta tepki gösterirken günler geçtikçe ABD basınında Trump'ın kararını destekleyen görüşler de yer almaya başladı.



"Trump doğru işi yanlış yoldan yaptı" başlıklı Foreign Policy'de yayımlanan makelenin yazarı Stephen M. Walt, "ABD Ortadoğu'da stratejik hedeflerine yoğunlaşmalı: Bölgenin petrol ve gazının dünya pazarına ulaşması" ifadesini kullandı.



Walt ayrıca "Amerika'nın Kürtlere karşı ahlaki sorumluluğu sınırsız değil. Kürtler Sam Amca'ya kıyak için IŞİD'le savaşmadı, kendi çıkarları için savaştı" ifadelerini kullandı.



ABD'nin 3 milyona yakın satış ve 30 milyona yakın internet erişimi ile en büyük gazetelerinden USA Today'de ise Benjamin Friedman ve Justin Logan Trump'ın asker çekmesini haklı buldukları yazıda "ABD'nin Esad rejimi, Rusya, İran ve NATO müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelme riski" taşıdığı belirtildi.



Andrew McCarthy ise National Review'a yazdığı değerlendirme yazısında Türkiye'nin NATO üyeliğine vurgu yaptı.





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