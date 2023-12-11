ABD Basını Duyurdu! 'İsrail Fosfor Bombası Kullandı'

ABD'de merkezli yayın organı Washington Post gazetesi, İsrail’in geçtiğimiz ekim ayında Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda beyaz fosfor bombası kullandığını öne sürdü.

ABD Basını Duyurdu! 'İsrail Fosfor Bombası Kullandı'
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İsrail’in Gazze'de aralıksız saldırıları hız kesmeden devam ederken, ABD merkezli Washington Post gazetesi, İsrail’in 16 Ekim’de Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti.

Söz konusu haberde, İsrail tarafından Lübnan'ın güneyindeki Dheira köyüne atılan top mermisi üzerinden yapılan incelemelerde ABD tarafından tedarik edilen beyaz fosforlu top mermisi olduğu ifade edildi. Top mermisi kalıntılarına Washington Post için çalışan bir gazeteci tarafından ulaşıldığı aktarılan haberde, gazetecinin 3 adet 155 mm'lik top mermisinin kalıntılarını bulduğu belirtildi.

Top Mermilerinin Kodları ABD Menşeili

Top mermilerinin üzerindeki üretim kodlarının ABD ordusunun yerli üretim mühimmatları sınıflandırmak için kullandığı terminolojiyle eşleştiği aktarılan haberde, söz konusu top mermilerinin 1989 ile 1992 yıllarında Louisiana ve Arkansas'ta üretildiğini gösterdiği ifade edildi.

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