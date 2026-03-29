ABD Basını: İran'ın ABD üssüne saldırısında 15 asker yaralandı

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre İran, saldırı kapsamında 6 balistik füze ve 29 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, saldırı sırasında vuruş alanındaki bir binada bulunan personelin hedef alındığını bildirdi. Yaralanan 15 askerin tahliye ve tedavi süreçleri devam ederken, 5 askerin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

STRATEJİK HAVA FİLOSUNDA AĞIR HASAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmasa da, uydu görüntüleri ve açık kaynak istihbarat (OSINT) verileri üsteki stratejik kayıpları ortaya koydu.

Saldırı sonucu hava desteği ve komuta-kontrol kabiliyetinde meydana gelen hasarlar şu şekilde rapor edildi:

KC-135 Stratotanker: 1 adet yakıt ikmal uçağı tamamen imha edildi.

KC-135 Stratotanker: 3 adet uçak ağır hasar alarak hizmet dışı kaldı.

E-3 Sentry AWACS: Havadan komuta ve kontrol uçağının ciddi hasar aldığı saptandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN LOJİSTİK HATTINA DARBE

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada hedefin ABD’ye ait yakıt ikmal ve hava destek filosu olduğunu doğrulamıştı. Tahran yönetimi, geniş gövdeli destek uçaklarının etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki Amerikan hava operasyonlarının lojistik ağının hedef alındığını vurguladı. Saha verileri, İran’ın "geniş gövdeli uçakların imha edildiğini" kanıtlıyor.