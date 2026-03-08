ABD Basını: "İran'la çatışmanın ilk haftası 6 milyar dolara mâl oldu"

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı 'askeri operasyonun' ilk haftalık bilançosu Amerikan basınına yansıdı. New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan değerlendirmede, çatışmaların ilk yedi gününde Washington’ın harcamalarının 6 milyar dolara ulaştığı, buna karşın "zafer" tanımının belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

ABD, CİDDİ BİR EKONOMİK YÜKLE YÜZLEŞİYOR

Pentagon yetkililerinin ABD Kongresi’ne sunduğu verilere dayandırılan haberde, operasyon maliyetinin büyük kısmını mühimmat sarfiyatı oluşturuyor. Toplam 6 milyar dolarlık harcamanın yaklaşık 4 milyar doları, özellikle İran’ın misilleme olarak fırlattığı balistik füze saldırılarını havada imha etmek için kullanılan önleyici füze sistemlerine harcandı. Bu tablo, ABD’nin saldırıdan ziyade savunma maliyetleri altında ciddi bir ekonomik yükle karşılaştığını gösteriyor.

Hava harekatının kapsamına dair detayların paylaşıldığı makalede şu tespitlere yer verildi:

“Tahran’daki tesise yapılan saldırı, savaşın ilk haftasının kafa karıştırıcı gerçekliğini yansıtıyor, ABD ve İsrail’in zayıflamış bir düşmana karşı yıkıcı hava harekatı söz konusu, aynı zamanda zaferin neye benzeyeceği sorusuna yanıt bulmak imkansız gibi”

"TAHRAN ASKERİ KAPASİTESİNİ KORUYOR"

Çatışmaların başlangıcından bu yana Amerikan ve İsrail güçleri; İran’daki balistik füze mevzileri, askeri karargahlar ve deniz üsleri dahil olmak üzere 4 binden fazla hedefi vurdu. Ancak bu yoğun bombardıman dizisine rağmen, Tahran’ın askeri kapasitesini koruduğu belirtiliyor.

ABD’li yetkililerin Kongre’deki kapalı oturumlarda sunduğu istihbarat raporlarına göre, İran’ın askeri potansiyeli kırılabilmiş değil. Değerlendirmeler, Tahran’ın füze cephaneliğinin en az yarısının ve insansız hava araçlarının (İHA) büyük bir kısmının halen operasyonel durumda olduğunu ve kullanılmaya hazır beklediğini ortaya koyuyor. Bu durum, yürütülen geniş çaplı operasyonun stratejik hedeflerine ulaşma noktasındaki etkinliğini tartışmaya açıyor.