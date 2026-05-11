ABD Basını yazdı: Küba'nın direnişi karşısında Trump deliye döndü

NBC News'e konuşan mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre, Donald Trump’ın Küba üzerindeki hegemonya kurma çabaları beklenen sonucu vermedi. Küba'nın ABD emperyalizmine direnmesinden giderek daha fazla rahatsızlık duyan Trump, danışmanlarını adeta sorguya çekiyor.

Trump, danışmanlarından ABD yönetiminin Havana'da yönetim değişikliği hedefi doğrultusunda yürüttüğü çabaların neden sonuç vermediğini açıklamalarını istedi.

GÖKYÜZÜNDE EMPERYALİST ABLUKA: UÇUŞLAR KATLANARAK ARTTI

Washington, diplomatik baskıların sonuç vermediği noktada askeri tacizlerini artırıyor. CNN’in FlightRadar24 verilerine dayandırdığı habere göre, şubat ayından bu yana Küba kıyıları yakınındaki Amerikan keşif uçuşları belirgin biçimde arttı. 4 Şubat'tan itibaren ABD Donanması ve ABD Hava Kuvvetleri, Küba yakınlarında en az 25 keşif uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuşlarda ağırlıklı olarak P-8A Poseidon tipi deniz karakol uçakları, RC-135V Rivet Joint tipi keşif uçakları ile MQ-4 Triton yüksek irtifa insansız hava araçları kullanıldı. Uzmanlar, benzer uçuşların geçmişte Venezuela ve İran’a yönelik operasyonlardan hemen önce gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor.

KÜBA: "ASKERİ SALDIRIYA KARŞI HAZIRLANIYORUZ"

Washington’un bu saldırgan tutumuna Havana cephesinden yanıt gecikmedi. Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, Amerikan saldırganlığına karşı teyakkuzda olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazır durumda ve fiilen şu anda askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapıyor."

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin adayı boğmaya çalıştığını vurgulayarak, "Ülkeyi, kaynaklarını, mülklerini ve hatta teslim olmamız için boğmaya çalıştıkları ekonominin kendisini ele geçirme planlarını açıklıyorlar" dedi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise Trump ile görüşmesinin ardından, çevirmenin aktardığı kadarıyla Trump’ın "Küba’yı işgal etme niyeti olmadığını" söylediğini iddia etse de sahadaki askeri hareketlilik bu açıklamaları yalanlar nitelikte.