Amerika'nın Suriye'den çekilmesi ABD ve Alman basınında geniş yer buldu. Amerikan gazetelerinde; "Hedef daha yerine getirilmedi, Trump tehditlere boyun eğdi" başlıkları öne çıktı. Almanya'dan ise çarpıcı tespitler geldi. "PKK'yı artık zor bir dönem bekliyor" yorumunu yapan Alman gazeteleri, "Türkiye'nin Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la görüştüğünü" yazdı.

"Trump ilan edilen hedeflerin hiçbirini yerine getirmedi. Ne IŞİD yenildi, ne de İran Suriye'nin dışına itildi." Bu tespiti Amerika'nın önde gelen gazetesi Washington Post yaptı.



Terör koridoru planı bozguna uğrayan Amerika'nın Suriye'den çekilmesi dış basında yankı buldu. Amerikan Başkanı Donald Trump, "IŞİD'i yendik" dese de Washington Post gazetesi hedeflerin hiçbirini yerine getirmediğini ifade etti.



Gazete Türkiye'nin kararlı duruşuna da dikkat çekti. Washington Post, Suriye'den çekilmeyi taviz olarak tanımladı. Bu tavizlere Amerikan Patriot füzlerinin satışını ve Fethullah Gülen'in iadesini de ekledi.



Gazete; PKK/PYD'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekatına maruz kalacağını vurguladı. Haberinde, "ABD güvenilmez ve tehlikeli bir ortak" ifadelerine yer verdi.



Washington Post, kazananların Esad, İran ve Rusya, kaybedenlerin PYD ve İsrail olduğunu belirtti.



The New Yorker, "Trump'ın Suriye planı çekilme mi, boyun eğme mi?" sorunusu sordu. CNN de izleyicileriyle "Trump'ın siyaset değiştirdiğini" paylaştı.



Alman basınında ise çarpıcı tespitler vardı. Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Güç dengesi değişti" dedi. PKK/PYD'yi zor günlerin beklediğini öne çıkaran gazete, TSK ve Suriye ordusu tarafından teröristlerin kıskaca alınacağını öne sürdü.



Şam diplomasisinin yükseldiği süreçte Die Zeit da önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Alman gazete, Türkiye'nin Esad ile görüşmekte olduğunu yazdı.



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