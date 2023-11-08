ABD basınından Blinken'a eleştiri: "Utanç verici başarısızlık"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, eleştiri oklarının hedefinde.

The Nation dergisi Blinken'ın Orta Doğu turunu analiz etti ve "Hafta Sonu Biden'ın Orta Doğu Politikası çöktü" manşetiyle okuyucularına aktardı.

The Nation'a göre Blinken'in diplomatik gezisi "utanç verici bir başarısızlık..."

Haberde, Başkan Biden'ın Gazze'yi dümdüz etmek için İsrail'e yeşil ışık yaktığı hatırlatıldı.

Blinken'ın ziyaret ettiği müttefik ülkelerde ise bunu kabul ettiremediği vurgulanan analizde, sonucun Biden'ın Orta Doğu stratejisinin sonu anlamına geldiği belirtildi.