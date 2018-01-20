Pence, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldiği bildirildi.



Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede "ABD’nin Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak kabul etme ve ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı çerçevesinde Filistin davasının" ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Sisi, "Filistin-İsrail sorunu ancak diplomatik görüşmeler ve iki devletli çözüm ile hallolur. Mısır ve uluslararası toplum iki halkın barış içinde yaşaması için iki tarafa da yardıma hazırdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması konusunda Mısır’ın tutumu sabittir. ABD’nin bu yöndeki etkin rolü önemlidir." ifadelerini kullandı.



Pence de "ABD’nin Mısır'ı önemli bir stratejik ortak olarak gördüğünü, bölgesel konularda ve krizlerin çözümünde Mısır'a güvendiğini" belirtti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve ekonomik kalkınma konularının da görüşüldüğü bildirildi.



Pence başkanlığındaki ABD heyeti ile yapılan görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Planlama Takip ve İdari Reform Bakanı Hale es-Said, Turizm Bakanı Ranya el-Maşşat ve Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil’in de hazır bulunduğu kaydedildi.

Pence'in ziyareti, ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, ABD yönetimi bunun gerekçesinin "Kongre'deki vergi reformu yasası oylaması" olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Mısır, Ürdün ve İsrail’i kapsayan 5 günlük Ortadoğu ziyaretinin ilk durağı Mısır'a bugün gelmişti.