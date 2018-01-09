Pence, 20-23 Ocak tarihleri arasında Mısır, Ürdün ve İsrail'i ziyaret edecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, 20-23 Ocak tarihleri arasında sırasıyla Mısır, Ürdün ve İsrail’i ziyaret edeceği bildirildi.



Beyaz Saray'dan, Pence'in Ortadoğu turuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, Pence 19 Ocak'ta Washington'dan ayrılacak ve 20 Ocak'ta Mısır'da olacak. Burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşecek Pence'in sonraki durağı Ürdün olacak.



21 Ocak'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşecek olan Pence, 22-23 Ocak günlerini ise İsrail'de geçirecek.



İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek Pence'in, İsrail Parlamentosu Knesset'e de hitap edeceği, ayrıca Yad Vashem ile Ağlama Duvarını da ziyaret edeceği belirtildi.



Pence'in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını" açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, ABD yönetimi ertelemenin gerekçesinin "Kongre'deki vergi reform yasası oylaması" olduğunu açıklamıştı.



Trump'ın Kudüs kararına sert tepki gösteren Filistinli yetkililer ise olası bir Pence görüşmesini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.