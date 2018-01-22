Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in, İsrail meclisindeki hitabına tepki gösterdi

Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail meclisindeki (Knesset) konuşmasını "radikal ve ırkçı" şeklinde değerlendirdi.



Hareketin sözcüsü Davud Şehab, yaptığı yazılı açıklamada Pence'in konuşmasının "radikal ve ırkçı" olduğunu vurgulayarak, "Pence'in bölge ziyareti düşmanca ve kışkırtıcı. Aynı şekilde konuşması da kin ve yalan dolu." ifadelerini kullandı.



Açıklamasında, "Siyonist Pence'in sergilediği tutum, ABD'nin, Batı Şeria'nın Yahudileştirilmesine yaktığı yeşil ışıktır" ifadelerine yer veren Şehab, İslami Cihad Hareketi'nin İsrail ile siyasi sürece karşı çıktığını çünkü bunun Filistin halkının çıkarlarına hizmet etmediğini kaydetti.



Şehab, İsrail'in Batı Şeria'yı Yahudileştirme politikaları ile ABD'nin düşmanca tutumlarına karşı halk ayaklanması çağrısında bulundu.



ABD Başkan Yardımcısı Pence, bugün Knesset'te Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 2019 yılı bitmeden Kudüs'e taşıyacağını ifade ederek, "ABD, İsrail’in yanında durmaya devam edecektir. Çünkü sizin sorununuz bizim sorunumuz, sizin ilkeleriniz bizim ilkelerimizdir. Yanınızda durmaya devam edeceğiz, çünkü İsrail de hep bunu yaptı." demişti.