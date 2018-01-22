Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Ürdünlü mevkidaşı Safedi, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in bölge ziyaretini değerlendirdi

- Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ortadoğu ziyaretinin yansımalarını görüştü.



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ile Safedi, "Yemen'deki meşru hükümete destek veren uluslararası koalisyonun dışişleri bakanları toplantısı" kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.



ABD Başkan Yardımcısı Pence'in devam eden bölge turu kapsamında istişarelerde bulunan Şukri ile Safedi'nin görüşmede Ürdün Dışişleri Bakanının son Washington ziyaretini de ele aldığı belirtildi.



Görüşmede ayrıca Filistin meselesine destek çalışmaları ile Filistin ulusal uzlaşısının sağlanmasının yanı sıra başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistinlilerin haklarını desteklemek için uluslararası ve bölgesel ortaklarla çalışılması konularının tartışıldığı aktarıldı.



Pence, cumartesi günü başlayan, Mısır, Ürdün ve İsrail'i kapsayan bölge turu çerçevesinde Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah'la bir araya gelmişti.



Bölge turunun son durağı olan İsrail'de, bugün yaptığı açıklamada Pence, 2019 yılı bitmeden ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını söylemişti.