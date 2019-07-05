ABD Başkanı 70 yıl sonra ilke imza attı

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen 4 Temmuz kutlamaları, 70 yıl sonra bir ilke sahne oldu. Trump, Lincoln Anıtı önünde halka seslenerek birlik mesajı verdi. Kutlamalara önceki yıllardan farklı olarak askeri etkinlikler de dâhil edildi.

Amerika'daki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları bu yıl farklı etkinliklere sahne oldu.



ABD Başkanı Trump, Amerika tarihindeki 70 yıl sonra bir ilke imza attı. Trump, Lincoln Anıtı önünde düzenlenen "Amerika'ya Selam" etkinliğinde halka hitap etti. ABD Başkanı, ülke tarihinden övgüyle bahsetti ve birlik mesajı verdi. En son 1949 yılında, dönemin ABD Başkanı Harry Truman, Lincoln Anıtı önünde konuşma yapmıştı.



Aynı zamanda Lincoln Anıtı önündeki etkinlikte askeri araçlar geçit töreni sergiledi. Tanklar Washington sokaklarına çıktı. ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli savaş uçakları ve helikopterler ise gökyüzünde uçuş yaptı.



Kutlamaların en ilgi çeken etkinliği ise havai fişek gösterisi oldu. Binlerce kişi gökyüzü aydınlatan havai fişek gösterisini izledi.



Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamalar bazı çevreler tarafından ise protesto edildi. Göstericeler, Trump'ı bağımsızlık günü kutlamalarını "siyasileştirmekle" suçladı. 6 metre büyüklükte bir bebek Trump balonu ile eylem yaptı.



Diğer yandan kutlamalarda yapılan askeri hava gösterilerinin maliyeti de tartışma konusu oldu. Washington Post gazetesi, askeri hava gösterilerinin maliyetinin Ulusal Parklar bütçesinden sağlandığını iddia etti.



ABD Başkanı Trump, 2017'de Fransa ziyareti sırasında Bastille Günü kutlamalarındaki askeri geçit töreninden çok etkilendiğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ABD'de benzer bir geçit töreninin yapılmasını istediğini söylemişti.





ulusal.com.tr