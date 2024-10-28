ABD Başkanı Biden, erken oy kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ABD Başkanı Biden, erken oy kullandı
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Sabah saatlerinde Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir seçim merkezine gelen Biden, diğer seçmenlerle birlikte sıraya girerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Kimlik kontrolünün ardından elektronik imzasını atan Biden, oy kullanma makinesine yönelerek kapalı bölmede oyunu kullandı.

Biden, çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı bazı açıklamalara atıfla, bu yorumların "çok utanç verici" olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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