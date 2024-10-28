ABD Başkanı Biden, erken oy kullandı

Sabah saatlerinde Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir seçim merkezine gelen Biden, diğer seçmenlerle birlikte sıraya girerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Kimlik kontrolünün ardından elektronik imzasını atan Biden, oy kullanma makinesine yönelerek kapalı bölmede oyunu kullandı.

Biden, çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı bazı açıklamalara atıfla, bu yorumların "çok utanç verici" olduğunu dile getirdi.