ABD Başkanı Biden'dan Kamala Harris ile ilgili açıklama

ABD'de merakla beklenen başkanlık seçimleri gerçekleştirildi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris'in büyük bir çekişmeyle yarıştığı başkanlık seçimlerinde kazanan isim Cumhuriyetçi Donald Trump oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışını kaybeden Demokrat aday Kamala Harris ile ilgili açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, kampanya boyunca verdiği emek dolayısıyla Harris'i takdir etti.

2020'deki başkanlık seçiminde başkan adayı olduğunda Harris'i başkan yardımcısı seçmesinin verdiği "ilk ve en iyi karar" olduğunu belirten Biden, "Harris olağanüstü şartlar altında öne çıktı ve tarihi bir kampanyaya liderlik etti." ifadesini kullandı.

Biden, Harris'in, ABD halkının nesiller boyu örnek alacağı bir lider olmayı sürdüreceğini kaydetti.

TIM WALZ, HARRIS'E TEŞEKKÜR ETTİ

Minnesota Valisi Tim Walz da X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği için Kamala Harris'e minnettarlığını ifade etti.

Seçim sonucu istedikleri gibi olmasa da kampanyaya destek veren milyonlarca Amerikan vatandaşına teşekkür eden Walz, Demokrat seçmeni, kampanyanın temel değerleri için mücadele etmeyi sürdürmeye çağırdı.