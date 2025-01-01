ABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklama

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmdi. FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanıldı.

BIDEN'DAN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden, New Orleans şehrinde düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Olayla ilgili sabahın erken saatlerinden itibaren bilgilendirildiğini kaydeden Joe Biden, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), olayı terör saldırısı olarak soruşturduğunu anımsattı.

Biden, daha fazla ölüm ve yaralanmayı engelleyen yerel kolluk güçlerine teşekkür ederek gün boyunca konuyla ilgili bilgi almaya devam edeceğini aktardı.

Kurbanların ailelerine taziyelerini ileten Biden, "Şiddetin hiçbir meşruiyeti olamaz. Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz." mesajını verdi.