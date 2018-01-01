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ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere barınak sağladığını iddia etti.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda, ülkesinin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirtti.

ABD Başkanı, mesajında "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'ta peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Mohib de Trump'ın paylaşımını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mohib, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanının, Pakistan'da konuşlu teröristlerin elinde çok acı çeken Afganistanlılar için ümit verici bir mesaj verdiğini savundu.

ABD yönetiminin 19 Aralık'ta açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde "terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği" iddiaları yer almıştı. Pakistan yönetimi, tamamen asılsız olduğunu vurguladığı iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Donald Trump #pakistan
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