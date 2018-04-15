ABD öncülüğündeki emperyalist güçlerin Suriye'ye saldırısı sonrası ülkelerden karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye'ye operasyon o kadar başarılı bir şekilde gerçekleşti ki, yalan haber üreten medya operasyonu küçük göstermek için benim 'Görev tamamlandı' sözlerime taktı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda yeni bir tweet attı. Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde gerçekleştirildi" derken, son olarak Irak savaşında George W. Bush'un kullandığı 'Görev Tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere sert çıktı.



Trump, "Suriye baskını öylesine harika, öyle isabetli biçimde gerçekleştirildi ki, yalan haber medyasının çamur atmasının tek yolu, benim ‘Görev tamamlanmıştır' ifadesini kullanmam oldu. Bunun üzerine atlayacaklarını biliyordum ama öyle harika bir askeri terim ki, geri getirilmesi, daha sık kullanılması gerekiyor" dedi.



​Trump'ın dün saldırıların ardından kullandığı "Görev tamamlanmıştır" ifadesi bugün Amerikan basınınında eleştirilere neden oldu.



New York Times ve Washington Post gazeteleri, bu ifadelerin en son Irak savaşında George W. Bush tarafından kullanıldığını hatırlatırken, bir makalede de Trump'a "Görev tam olarak neydi ki?" sorusu yöneltiliyor.



ABD'nin başını çektiği operasyona Fransa ve İngiltere de katılmış, Suriye'nin Duma ilçesindeki kanıtlanmayan kimyasal silah iddialarına dayanarak Suriye'deki belirli noktalara saldırı gerçekleştirmişti. Suriye'ye yöneltilen füzelerin önemli bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüştü.



Rusya, ABD'nin başını çektiği saldırıları şiddetli şekilde kınarken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki işleyişi devre dışı bırakan saldırılara dünyadan geniş çaplı tepki geldi./Sputnik