ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile gerçekleştirdiği toplantıda ekonomi, teknoloji, güvenlik ve diplomatik alanlarda işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü
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Görüşme sırasında Biden, ABD'nin güçlü, refah düzeyi yüksek ve bağımsız bir Vietnam'a olan desteğini yineledi. Özellikle ekonomi, teknoloji ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğini ilerletmenin önemine vurgu yaptı.

Başkan Biden, Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi bağlamında kaydedilen ilerlemeye değinerek, güvenli yarı iletken tedarik zincirlerinin oluşturulması ve teknoloji alanındaki ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik adımların altını çizdi.

İki lider, ABD-Vietnam Kapsamlı Stratejik Ortaklığının ikinci yılında ilişkileri daha da ileriye taşıma arzusunu dile getirdi. Ayrıca, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturmanın önemine dikkat çekerek, Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarın korunmasının iki ülke için kritik bir konu olduğunu belirttiler.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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