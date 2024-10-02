ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e destek açıklaması

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

JOE BIDEN'DAN İSRAİL'E DESTEK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Joe Biden, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarını değerlendirdi.

Biden, "küstahça" olarak tanımladığı İran saldırılarının ABD'nin aktif desteğiyle "etkisiz" kılındığını belirtti. Biden, İsrail'e desteklerinin sarsılmaz olduğunu birkaç kez vurguladı. Biden, "Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir." diye konuştu.

ABD ordusuna İsrail'in savunmasına aktif destek sağlaması konusunda talimat verdiğini dile getiren Biden, bu desteklerinin süreceğini ifade etti.

Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda İran'ın füze saldırısına ilişkin gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini belirten Biden, ulusal güvenlik ekibinin İsrailli muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu ve bölgedeki duruma ilişkin güncel bilgiler geldikçe bunları paylaşacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini dile getiren Biden, bu telefon görüşmesinin ne zaman olacağına ilişkin değerlendirme yapmadı.

BLINKEN DA İSRAİL'İN SAVUNMASINA AKTİF DESTEK VERDİKLERİNİ DUYURDU

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın İsrail'e 200 civarında balistik füze fırlattığını ifade eden Blinken, "Bu kesinlikle kabul edilemez ve tüm dünya bunu kınamalı. İsrail, ABD'nin ve diğer ortakların aktif desteğiyle bu saldırıyı etkili şekilde yenilgiye uğratmıştır." dedi.

İsrail'in savunmasına ABD'nin bir kez daha aktif şekilde destek verdiğini vurgulayan Blinken, İsrail ile yakın koordinasyon halinde olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.