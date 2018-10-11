Amerikan Başkanı Trump, Kaşıkçı nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması fikrine karşı. Trump yaptığı açıklamada "Böyle bir adım bizi yaralar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akibeti belli olana kadar Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi yönündeki çağrılara cevap verdi.



Trump, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Kaşıkçı hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Suudi Arabistan'a askeri yardımı keselim" çağrısına cevap veren Trump, "Böyle bir adım bizi yaralar." diye konuştu.



Kaşıkçı'nın ABD vatandaşı olmadığına ve ülkelerinde vizeyle bulunduğuna dikkati çeken Trump, Kaşıkçı hakkındaki gelişmeleri "Hiç hoşumuza gitmiyor hem de hiç." sözleriyle değerlendirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert de Kaşıkçı hakkında konuştu. Amerikalı sözcü, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi ile irtibata geçildiğini söyledi.



Nauert, "Büyükelçi şu an Suudi Arabistan'a gidiyor. ABD'ye döndüğünde kendisinden konuya ilişkin bilgi istediğimizi belirttik" dedi.



Birleşmiş Milletler de Kaşıkçı soruşturmasında "iş birliği" çağrısını yineledi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr