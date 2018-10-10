ABD Başkanı Trump'ın Suudi yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Suudi gazetecinin durumu konusunda hiçbir şey bilmediğini dile getiren Trump, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan yetkilileriyle henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini belirtti.



Suudi Arabistan yetkilileri kayıp gazetecinin akıbetine ilişkin net bir açıklama yapmazken Türkiye, ABD ve İngiltere başta olmak birçok ülke Kaşıkçı'nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyor.



Nişanlısı Hatice Cengiz'in olaya ilişkin açıklamalarına göre Kaşıkçı, ilk olarak evlilik işlemleri için 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Evrakın 1 hafta sonra hazır olacağının söylenmesi üzerine Kaşıkçı, o akşam Londra'ya gitti ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndü.



Kaşıkçı, İstanbul'a döndükten sonra telefonla aradığı konsolosluktan "gelin, evrak hazırlıyoruz" şeklinde bilgi verilmesi üzerine 2 Ekim'de nişanlısı ile buraya gitti. Kaşıkçı, dışarıda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz'den, yaklaşık 2 saate kadar çıkmaması durumunda AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber vermesini istedi. Kaşıkçı, 2 Ekim'de saat 13.14'te Suudi Arabistan'ın Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdi.



Cemal Kaşıkçı'nın belirtilen sürede çıkmaması üzerine Hatice Cengiz, saat 16.00'da durumu Yasin Aktay'a ve Türk Arap Derneği'ne bildirdi. Konsolosluktan bir görevli saat 18.00 sıralarında kapı önünde bekleyen Hatice Cengiz'e, "O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok." dedi.