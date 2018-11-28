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ABD Başkanı Trump'tan General Motors'a teşvik tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, fabrika kapatma ve işçi çıkarma kararı alan otomotiv devi General Motors'u (GM) "tüm teşvikleri kesmekle" tehdit etti.

ABD Başkanı Trump'tan General Motors'a teşvik tehdidi

Trump, General Motors'u (GM) "tüm teşvikleri kesmekle" tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Detroit merkezli otomobil üreticisi General Motors'u (GM) hedef alarak, şunları kaydetti:

"General Motors ve CEO'su Mary Barra, Ohio, Michigan ve Maryland'daki fabrikalarını kapatma kararıyla beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Meksika ve Çin'de ise kapanan hiçbir şey yok. ABD, GM'yi kurtardı ve aldığımız teşekkür bu! Şimdi elektrikli arabalar dahil GM'ye yönelik tüm teşvikleri kesmeyi değerlendiriyoruz. GM, yıllar önce Çin'de fabrikalar kurarak büyük bir bahise girdi. Bu bahisten kazançlı çıkacağını düşünmüyorum. Ben Amerikan işçilerini korumak için buradayım."

GM, dün yaptığı açıklamada, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletlerinde ve biri Kanada'nın Ontario eyaletinde olmak üzere 5 üretim tesisinin gelecek yıl içinde kapatılacağını ve çalışan sayısının yüzde 15 azaltılacağını duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #donald trump
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