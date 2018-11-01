ABD Başkanı Trump, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan hakkındaki hissiyatına dair, "Suudiler bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, Suudi Arabistan'ın kendisine ihanet edip etmediği konusundaki fikri sorulan Trump, "Bana ihanet etmediler, umarım bunların hepsi çözülür. Önümüzde birçok gerçek var, bunları inceliyoruz. Onlar (Suudiler) bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.



Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın son açıklamasının ardından Kaşıkçı cinayeti konusundaki durumu değerlendirdi.



Palladino, "ABD olarak cinayet hakkında bilgi toplamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu konuda şeffaf bir soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Suudi yönetimiyle de düzenli bir irtibat halindeyiz." açıklamasını yaptı.



Palladino, Türk ve Suudi yetkililerle görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, "Bu arada kendimiz de bilgi toplamaya devam ediyoruz. İleriye yönelik nasıl adım atacağımız, elde ettiğimiz bilgilere bağlı." dedi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.