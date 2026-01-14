ABD Başkanı Trump: 'Yetkim anayasa ile değil, kendi ahlakımla sınırlı'

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'e verdiği röportajda başkanlık yetkilerinin sınırlarına dair Washington gündemini sarsan açıklamalarda bulundu.

Washington'da CBS News'in sorularını yanıtlayan Trump'a, daha önce sarf ettiği "kendisini durdurabilecek tek şeyin kendi ahlakı olduğu, uluslararası hukuk olmadığı" yönündeki sözleri hatırlatıldı. Bu hatırlatma üzerine tavrını netleştiren ABD Başkanı, "Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı. Ben ahlaklı bir insanım. Ölüm görmekten hoşlanmam. İnsanlarımızın zarar görmesini istemem. Karşı taraftakilerin zarar görmesini de istemem." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyona da değinen Trump, burada yaşanan can kayıplarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Karşı tarafta" insanların öldürülmesinden hoşnut olmadığını belirten Trump, karar alma mekanizmasını şu sözlerle tarif etti: "Bu benim ahlakımla sınırlı ve benim ahlak anlayışım çok yüksek. Dolayısıyla bu şekilde sınırlandırılmış durumda."

ANAYASA VE MAHKEMELERE KAPILARI KAPATTI

Yetkisinin anayasa ya da mahkemelerle sınırlı olup olmadığı sorusuna doğrudan yanıt veren Trump, yargı denetimini şu sözlerle reddetti: "Asla mahkemelere gelmeyeceğiz. Anayasa'ya da başvurmayacağız. Çünkü ben ülkemiz için neyin iyi olduğunu görmek istiyorum ve mahkemeler de bunu görmek ister."

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd donald trump
