ABD başkanı Trump’tan sert çıkış: “Fed üyesi istifa etmezse kovacağım”

ABD Başkanı Donald Trump, “mortgage dolandırıcılığı” iddialarıyla gündeme gelen ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un istifa etmemesi halinde görevden alınacağını açıkladı.

“YAPTIĞI ŞEY KÖTÜYDÜ”

Trump, başkent Washington’da bir müze ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook’u görevden alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım” dedi.

TRUMP’IN İLK ÇIKIŞI SOSYAL MEDYADAN GELMİŞTİ

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Bloomberg’in haberini alıntılayarak Cook’a yönelik istifa çağrısında bulunmuştu. Haberde, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den Lisa Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiği belirtilmişti. Trump bu paylaşımında, “Cook hemen istifa etmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

İddiaların ardından açıklama yapan Lisa Cook, mortgage başvurusuna ilişkin sürecin Fed’e katılmasından 4 yıl önce gerçekleştiğini vurguladı. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” diyerek görevine devam edeceğini belirtti.

Bill Pulte’nin başvurusu sonrası ABD Adalet Bakanlığı’nın nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Trump’ın çıkışı Washington kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Şimdi gözler Cook’un istifa edip etmeyeceğine ya da Trump’ın görevden alma adımını atıp atmayacağına çevrildi.