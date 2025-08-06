ABD, Batı Şeria’da vatandaşını kaybetti: İsrail'e soruşturma çağrısı

ABD, Batı Şeria’da Filistinli asıllı bir vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayarak İsrail’e olayla ilgili soruşturma başlatması çağrısında bulundu. Daha önce başka bir ABD vatandaşı da dövülerek öldürülmüştü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD, Batı Şeria’da vatandaşını kaybetti: İsrail'e soruşturma çağrısı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistin asıllı Amerikalı Khamis Ayyad’a ilişkin açıklama yaptı.

Bruce, olayın Silvad köyünde yaşandığını, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, arabaları ve evleri ateşe vermesiyle çıkan dumandan etkilenen Ayyad'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

“Önceliğimiz her yerde Amerikalıların güvenliğini sağlamak” diyen Bruce, “Bu, şiddetli bir durum. Bu tür bir dinamikte hayatını kaybeden birkaç Amerikalı oldu.” ifadelerini kullandı.

Bruce ayrıca, “Bu (durumların) her birini soruşturması için İsrail’e çağrı yaptık.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, dedeleri 1900’lü yılların başında ABD’ye göç eden 20 yaşındaki Seyfullah Musallet’in de Temmuz ayında Batı Şeria’yı ziyareti sırasında, bölgedeki Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler tarafından dövülerek öldürüldüğü hatırlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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