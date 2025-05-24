ABD, binlerce askerini geri mi çekiyor?

ABD Savunma Bakanlığı, ülke basınında çıkan "Güney Kore’de konuşlu binlerce ABD askerinin çekilmesinin değerlendirildiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
ABD, binlerce askerini geri mi çekiyor?
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ABD’nin Güney Kore’den asker çekmeyi planladığı haberlerine hem Washinton hem de Seul’den yalanlama geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Güney Kore ile askeri iş birliğinin güçlü şekilde devam ettiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, ülke basınında çıkan "Güney Kore’de konuşlu binlerce ABD askerinin çekilmesinin değerlendirildiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD-Güney Kore ittifakının güçlü olduğunu ve iki ülkenin savunma ile güvenlik alanındaki iş birliğinin süreceğini vurguladı.

Öte yandan Güney Kore Savunma Bakanlığı da Seul ile Washington’ın askerlerin geri çekilmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmadığını bildirdi.

Wall Street Journal gazetesi, Pentagon’un, Güney Kore’den yaklaşık 4 bin 500 askerin çekilerek, başta Guam olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki diğer bölgelere konuşlandırılmayı değerlendirdiğini yazmıştı.

ABD’nin bölgede halihazırda yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’de konuşlu Amerikan askerlerinin masraflarının büyük kısmını Seul yönetiminin karşılaması gerektiğini savunuyor.

Trump, bölgedeki ABD askeri varlığının maliyetinin, Güney Kore ile devam eden ticaret müzakerelerinde gündeme geleceğine de işaret etmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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