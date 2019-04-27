Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2013'te imzaladığı Uluslararası Silah Anlaşması'ndan çekiliyor. Amerika'da Ulusal Tüfek Derneği'nde konuşan ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler'in anlaşmasından çekilecekleri gibi, ülke içinde de silah satışının önüne geçmeyeceklerini duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşmiş Milletler Silah Anlaşmasından çekiliyor.



Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Tüfek Derneği'nin Indianapolis'teki "Liderler Forumu"nda yaptı. Trump, silap ticareti anlaşmasından imzasını çekeceğine dair bir belgeyi imzalayarak, "Birleşmiş Milletler yakında Amerika'nın bu anlaşmayı reddettiğine dair resmi bir tebligat alacak" dedi.



Silah Ticareti Anlaşması, 2013'te Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası konvansiyonel silah satış ve transferlerine standart getirmek üzere imzalanmıştı. Anlaşmayı 130 ülke imzalarken, 101 ülke anlaşmanın uygulamasına katıldı.



Amerika Birleşik Devletleri dışındaki diğer katılımcı tüm ülkelerin yönetimleri anlaşmayı yürürlüğe koymuş durumda.



Çin, Rusya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, İran, Suriye, Ermenistan ve Mısır'ın da aralarında olduğu 63 ülke bu anlaşmaya imza atmamıştı.



Uluslararası Silah Ticareti anlaşması, Amerikan Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.



Trump Indianapolis'te yaptığı konuşmada ayrıca, ülke içinde silah satışını desteklediğini de söyledi.



Demokratların ülkede silah satışlarına yönelik sınırlama tekliflerini de eleştiren Trump, "Demokratlar, suçlu yabancıların hiçbir hesap vermeden ortalıkta serbestçe dolaşmalarına izin verilirken kanunlara uyan vatandaşları silahsızlandırmak istiyor. Ben başkanınız oldukça bu asla olmayacak." dedi.



ulusal.com.tr

