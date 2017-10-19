Terörle mücadele bahanesiyle Amerika tarafından uzun süredir gelişigüzel bombalanan Rakka, PKK'ya teslim edildi. Teröristler sözde zaferi kentte Öcalan posterleriyle kutladı. Rakka'dan geriye ise tamamen yıkılmış bir şehir kaldı

Amerika uçaklarla bombaladı. Kenti, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye bıraktı. Rakka'dan geriye ise yıkık bir şehir kaldı.



Times muhabiri bu süreçte operasyonların en büyük silahının tüfekler değil telsiz ve Google haritaları olduğunu yazmıştı. IŞİD'i bahane ederek terörle mücadele gerekçesiyle Amerika tarafından yok edilen Rakka, PKK/PYD'ye teslim edildi.



Geride kalan 6 aylık bombardıman sürecinde bin 700 sivil hayatını kaybetti. Şehrin yüzde 65'i tamamen tahrip edildi.



Teröristler, şehrin merkezinde gövde gösterisi yaptı. Batılı yayın organları ise, Rakka'nın PKK'nın eline geçmesini "zafer" havasında sundu.



Terör örgütü IŞİD'in devir teslimi sonrası Rakka meydanı ve birçok caddeye terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri asıldı.



Rakka, bir terör örgütünden diğerinin eline geçti. Geriye büyük bir yıkım kaldı, kentin tarihi mirası yok edildi.



ulusal.com.tr