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'ABD çekilmeyi planlıyor' iddiası

ABD Başkanı Donalp Trump "Orada olmamızın tek nedeni DEAŞ'tı ve DEAŞ'ı yendik" dedi

'ABD çekilmeyi planlıyor' iddiası

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti.

WSJ'nin "konuyla ilgili kişilere" dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor. 

Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve DEAŞ ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

Haberde, bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında, "ABD'nin ortağı YPG/PKK'yı operasyonla tehdit etmesi" üzerine geldiği değerlendirmesi yapıldı.

Trump'tan açıklama:

ABD Başkanı Donalp Trump "Orada olmamızın tek nedeni DEAŞ'tı ve DEAŞ'ı yendik" dedi


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #suriye
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