ABD'nin ulusal güvenlik strateji belgesi hakkında açıklamalar yapan Savunma Bakanı Jim Mattis öncelikli hedeflerinin terörizm değil "Çin ve Rusya ile güç rekabeti olduğunu" söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Çin ve Rusya'dan duydukları rahatsızlığı açık açık dile getirdi.



Ülkesinin yeni ulusal savunma stratejisini açıklayan Mattis, ''Teröristlerin peşine düşme seferberliğini devam ettireceğiz. Ama artık Amerikan ulusal güvenliği, öncelikle terörizme değil büyük güç rekabetine odaklanacak" şeklinde konuştu.



Çin ve Rusya'nın ABD için terör tedidini geride bıraktığını söyleyen Savunma Bakanı, bu iki ülkeden giderek büyüyen tehditlerle karşı karşıya olduklarını savundu.



Amerikan askerinin rekabete gireceği üç ana bölgeyi ise Asya-Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu diye sıralayan Mattis, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile İran'dan ise "Bölgesel hatta küresel istikrarı tehdit eden haydutlar" diye bahsetti.



''Ordumuz hâlâ güçlü ama rekabet avantajımız savaş halinin her alanında erozyona uğradı'" diyen Mattis, askeri harcamaların artacağının sinyalini de verdi.



Mattis'in açıklamalarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "ABD’nin, Rusya ve Çin’in tehdit olarak görmesinden üzüntü duyduğunu ancak buna rağmen Washington’la diyaloğa hazır olduklarını" belirtti.



Lavrov "ABD’nin bu tür çatışmacı kavramlar üzerinden liderliğini kanıtlamaya çalışmasından üzgünüz” ifadesini de kullandı.





ulusal.com.tr