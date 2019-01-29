Dünyanın dört bir yanında Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Madura'ya destek mesajları gelmeye devam ediyor. Çin'den Filistin'e, Malezya'dan Meksika'ya kadar devlet yöneticileri ile dünya halkları Maduro'ya destek mesajları yolluyor ve ABD'nin darbe girişimi kınıyor.

ABD'nin Venezuela'nın meşru hükümetini hedef alan eylemleri ve darbe girişimine karşı dünyanın dört bir yanından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Dünya halkları Venezuela liderini ve halkını desteklerken devlet yetkilileri de art arda yaptıkları açıklamalarla ABD yaptırımlarını eleştiriyor.



Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela petrol şirketine yaptırım kararına ilişkin, "tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını, dış müdahale veya yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını" açıkladı.



Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'in Venezuela'nın önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğu ve uzun yıllardır iki ülke iş birliğinin iki ülke halkına fayda sağladığı belirtildi. Ayrıca Çin'in ikili iş birliğini teşvik edeceği de açıklamada kaydedildi.



Rusya'dan yapılan açıklamada ise ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almasını eleştirerek, "Söz konusu yaptırım yasa dışı olmakla birlikte, Venezuela'nın iç işlerine karışma girişimidir" denildi.



Rusya, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale ihtimallerini ise "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.



Venezuela'daki son gelişmelerle ilgili bir açıklamada Meksika'dan geldi.



Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador (Andres Manuel Lopez Obrador), ülkesinin Venezuela'da yaşanan siyasi kriz karşısındaki tavrının değişmediğini ve bu ülkenin iç işlerine karışmayacaklarını söyledi.



Meksika Devlet Başkanı, "İleride başka bir ülkenin bizim iç işlerimize karışmaması için biz de başkasının iç işlerine karışmayacağız." şeklinde konuştu.



Filistin'in Gazze Şeridi'nde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek gösterisi düzenlendi. Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler UNESCO binası önünde bir araya gelen Filistinliler, Venezuela ve Filistin bayrakları taşıdı.



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife yaptığı konuşmada, "Venezuela halkının, vatanına ve geleceğine yönelik saldırganlıklara karşı meydan okuma iradesini selamlıyoruz" dedi.



Başkan Maduro'ya destek olmak için bir gösteri de Malezya'da yaptı.



Malezya'da sosyalist parti üyeleri, ABD'nin Venezuela'da darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermek amacıyla "mum ışığı" eylemi düzenledi.



Venezuela bayrakları ve "Venezuela'dan elinizi çekin" yazılı pankartlarla ABD karşıtı sloganlar atan katılımcılar, ellerindeki mumları yakarak Maduro'nun yanında olduklarını gösterdi.



Türkiye, Meksika, Bolivya, Küba, Rusya, Suriye, Uruguay, Çin, İran, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nikaragua, Surinam, El Salvador, Barbados, Trinidad-Tobago, Batı Sahara, Yunanistan, Balerusya ve Laos; Amerikan darbesine karşı meşru Devlet Başkanı Maduro'yu desteklediklerini ilan etmişlerdi.





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