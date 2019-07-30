ABD'de 4 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Sarımsak Festivali'nde 4 kişiyi öldüren saldırganın kimliği ortaya çıktı.
Polis tarafından vurularak öldürülen saldırganın 19 yaşındaki Santino William Legan olduğu açıklandı.
Legan'ın sosyal medya hesabından ırkçı paylaşımlar yapması, katliamın ırkçılıkla ilgili olabileceği şüphesini gündeme getirdi.
Öte yandan festivale yapılan saldırı güvenlik zafiyeti konusunu da gündeme getirdi. Festivalin yapıldığı Christmas Hill Park'ta her türlü silah yasak olmasına rağmen güvenlik personelinin çantaları kontrol etmediği ve güvenlik ihlali olduğu iddia edildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş en az 12 kişi yaralanmıştı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.