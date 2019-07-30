ABD'de 4 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı

Amerika Kaliforniya'da sarımsak festivalini basarak 4 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı. Polis tarafından öldürülen zanlının saldırganın 19 yaşındaki Santino William Legan olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Sarımsak Festivali'nde 4 kişiyi öldüren saldırganın kimliği ortaya çıktı.Polis tarafından vurularak öldürülen saldırganın 19 yaşındaki Santino William Legan olduğu açıklandı.Legan'ın sosyal medya hesabından ırkçı paylaşımlar yapması, katliamın ırkçılıkla ilgili olabileceği şüphesini gündeme getirdi.Öte yandan festivale yapılan saldırı güvenlik zafiyeti konusunu da gündeme getirdi. Festivalin yapıldığı Christmas Hill Park'ta her türlü silah yasak olmasına rağmen güvenlik personelinin çantaları kontrol etmediği ve güvenlik ihlali olduğu iddia edildi.ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş en az 12 kişi yaralanmıştı.