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ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem

California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. 

Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #deprem
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