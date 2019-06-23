ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.